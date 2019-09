En la opinión de Buenos Días…

NUNCA COMO AHORA SE HACE COMPRENSIBLE LA PARÁBOLA DE LUCAS

Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o pierde? Lucas: 9:25

NO LE ESTOY HACIENDO AL EXÉGETA NI AL “MOCHILA”

No, no estoy de esotérico y mucho menos de mago o brujo, sencillamente de que ya da tristeza ajena ver al par de frustrados de Fox y Calderón, en su calidad de ex Presidentes, andar por las redes sociales, cual llorona lamentarse por haber “ellos mimos matado a sus hijos”. Y ahora, las personas de estos ex presis, ver toda la amargura que destilan por no haber ellos sabido hacer las cosas cuando estuvieron en funciones y ver cómo ahora todo el mundo se pitorrea de ellos, nadie los respeta y son el hazme reír de la nación y en muchos lugares del mundo. Lo peor de todo es que ahora, a toro pasado quieren enmendar lo que cuando Presidentes tomaron a la ligera. Y, ahora, que ven ya el juicio de la historia, se ponen a lanzar todo tipo de tonterías en contra del actual gobierno y todo les sale mal, por lo que es lo mismo: el tiro por la culata.

ES MÁS ADECUADA PARA HOY LA VERSION DE LUCAS, PERO, AQUÍ LA DE MATEO:

En San Mateo: 16: 26, refiriéndose a lo mismo que dice Lucas, expresa: “Y de que le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si a cambio de ello perdió su alma”. O sea, Fox y Calderón “vendieron” su alma a cambio de la Presidencia, en donde no hicieron nada, salvo agravar los males de la nación y hoy, que hasta han tenido que abandonar el mismo partido que los llevara al poder, andan cuales viudas desesperadas buscando ayuda, pero ¡Ya no pueden recuperar el alma, porque la vendieron y gachamente! Y por meras 30 monedas de plata.

¡AYYY! LOS PANUCHOS QUE NUNCA HABÍAN ESTADO DONDE HAY (Pero no devuelven nada)

Y así como muchos panuchos y similares, luego se llenan la bocota denostando a AMLO, diciendo: “¿Acaso no tiene él quien le aconseje sobre los grandes errores que en que está cayendo?”. Así pues, cabe preguntarse: “¿No tienen este par de ex panuchos aguados quien los aconseje de que ya se callen la boca para bien de ellos mismos?”. Pues ellos, Fox y Calderón ya bailaron, bien o mal, pero ya lo hicieron, ahora es el momento de AMLO y bueno, a casi un año de haber subido a la Presidencia, tiene más rating que el que tuvieron el malogrado y el espurio. Y ya él sabrá qué hacer con su tiempo y momento histórico. Acabar con su caudal de apoyo popular o pasar a la historia como uno de los mejores Presidentes (que son pocos y contados con los dedos de la mano).

HE AQUÍ PARA MI GUSTO LOS EX PRESIDENTES DE PESO COMPLETO Y MEDIO PELO

Presidentes de peso completo: JUÁREZ, PORFIRIO DÍAZ Y RUIZ CORTINEZ. De medio pelo: López Mateos y Díaz Ordaz. De ahí en fuera ¡La pura morralla! Pudiéndose salvar un poco Zedillo. De ahí en fuera, todos los demás tuvieron su momento histórico y lo echaron todo por la borda. Ahora, que si hablamos de Ex Presidentes dignos. Juárez (a quien lo ayudo el tiempo y las circunstancias), Don Porfirio, a quien solo hay que verlo en las fotografías rumbo y ya en el puente del Ypiranga (y a más de cien años de su muerte ¡Aun le temen!), enhiesto y jamás dijo una sola palabra sobre lo que sucedía en México y la tragedia que él estaba viviendo, salvo, eso sí, su histórica carta de renuncia. Luego, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz y de ahí hasta De la Madrid, todos guardaron silencio, no se quejaron de nada, sobre todo Díaz Ordaz, que aguantó vara todo el sexenio de Echeverría, finalmente aceptó la embajada de México en España, accediendo al poder JLP y renunció al poco tiempo y jamás dijo nada. Se encerró en su casa hasta su muerte. De la Madrid también guardó silencio y ahora Zedillo, porque de ahí en fuera, de JLP a la fecha ¡Todo ha sido un vil lavadero público!

De Calles, hasta donde recuerdo, en el exilio solo dijo: “Hasta que hizo una cosa de hombres”, cuando la expropiación petrolera. En el caso de Cárdenas, López Mateos lo tuvo que llamar a cuentas a Los Pinos, porque quiso irse a pelear en la revolución cubana junto a Castro y se lo impidió López Mateos a toda costa.

TODO POR LA AMARGURA Y LA AÑORANZA DEL PODER

Siempre ha sido y debe ser muy fea la vida de un Ex Presidente mexicano y creo la de cualquiera. Sobre todo, de ya no tener poder y ni quien los pele. Pero eso sí, los atacan de lo lindo y no pueden defenderse, porque les va peor. Y como les digo, la mejor expresión de ello está ahora en Fox y Calderón.

