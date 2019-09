En la opinión de Buenos Días…

POR SI A ALGUIEN LE QUEDABA ALGUNA DUDA

Si alguien creyó que la aceptación de AMLO había caído como dicen muchos de sus detractores, con la forma en cómo asistió la gente al “Grito” el pasado domingo 15 de septiembre al zócalo de la ciudad de México, no debe quedar duda de que la popularidad sigue y en crescendo. Incluso, se llegó a decir que las normatividad de vigilancia estaban bastante relajadas en el zócalo y podía haber incluso algún atentado ¡Gracias a Dios no pasó nada! Todo fue en paz y absoluta calma. Además, ya leí algunas opiniones sobre la forma en como dio el “grito” AMLO y algunos pareciera lamentan en esta ocasión no será publicitado en la revista “Hola” la crónica completa de tan “gustado” evento ¡Lástima Margarito! No, no hubo esa pasarela que año con año veníamos mirando los mexicanos, en donde “Tout” México estaba presente en los “amplios pasillos y salones de Palacio Nacional”.

TAL Y COMO DEBE SER UN FESTEJO REPUBLICANO

Sin afán de exagerar, a mi si me agradó la forma tan republicana en cómo se vio AMLO y su esposa, Doña Beatriz, caminando a buen paso por los salones del palacio, sin ninguna pasarela o quien les sonriera o entrara en carreras de “canotaje” para abrirse paso a codazo limpio y poder tener la mirada de la pareja “presidencial”. Al parecer en este sexenio no habrá la clásica “cargada de los búfalos”.

El país está más que jodido como para que se muestre a un gobierno opulento, derrochador y valemadrista, gastando al exceso.

LA MULTITUD EN EL ZÓCALO SE VEÍA MUY BIEN ANIMADA

Si, fue un “Grito” muy republicano, muy austero, mucho muy popular, en donde quienes se la pasaron bien fue Juan Pueblo. Toda esa masa informe que en la plancha de zócalo coreaba y coreó en todo momento a AMLO. Se dice incluso que fueron “acarreados”, permitiendo sin conceder que así fuera, pues miren que habría que haber hecho derroche de una muy buena partida de dinero y sobre todo, ahora que AMLO está bajo el escrutinio con lupa y en absoluta vigilancia por toda una gama de gente de muchos medios y afectados por las medidas de austeridad impuestas en el presente sexenio, estarían ahora mismo mostrando toda una gama de testimonios respecto a ello. Y, volviendo a suponer sin conceder, que así hubiese sido ¿Por qué estas artimañas no las pusieron en práctica los anteriores sexenios?, en donde a través de vallas metálicas impedían a la gente acercarse a los muros de palacio Nacional y se guardaba una más que prudente distancia del inmueble para que Juan Pueblo se conglomerara. El domingo pasado, a través de las cámaras de TV (que hubo varios canales para verlo, no solo los dos clásicos de clásicos) se podía constatar que la gente que estaba a escasos metros de la ahora sede del Ejecutivo Federal, eran familias integrantes de la clase social popular, en donde padres e hijos vitoreaban a AMLO.

RECONFIRMADA LA BUENA POPULARIDAD DE AMLO

Podremos o no estar de acuerdo con esto, pero, de que la base social está con él ¡Ni duda cabe! Ojalá y si se pueda salir adelante con los planes de AMLO y se le deje de estorbar un tanto para la realización de su plan de gobierno, que claro, tiene sus bemoles, pero, por lo pronto, ahora, con el incremento en los precios internacionales de petróleo con motivo de la enésima crisis en Arabia Saudita, no nos han subido los energéticos. En donde la gente se sigue quejando, muy lamentablemente, en con la CFE, que el pésimo servicio sigue en esta paraestatal.

¡MUY GUAPA DOÑA BEATRIZ!

Además, Doña Beatriz Gutiérrez de López, se veía muy guapa como siempre guapa, y muy bien lución con su vestido verde con encaje negro, con un maquillaje muy discreto y echando arengas desde el balcón presidencial de palacio Nacional. Se mostraron muy bien los dos, muy republicanos. Y, por lo que veo y leo, ha caído muy bien en la mayoría de la población. Lo cual es bueno para todos, lo quieran o no.

Y claro, gobernar tiene sus bemoles, pero, como dijera Don Adolfo Ruiz Cortines: “Cada maestrito con su librito”. Y el “Grito”, le quedó muy bien a AMLO ¡Qué bueno, por él y por México!

