En la opinión de… Buenos Días!

LA PURA VERDAD

México… país donde te leen la mano, el tarot, el café, el caracol, el huevo, las cartas… pero ¡¡¡JAMÁS UN LIBRO!!!

LA LLAMADA

Se escucha el tono de llamada y al responder se escucha una voz con fino tono femenino: “¡Bienvenido a Telcel ¿En qué le podemos ayudar?”. Dice quien llama: “Mi equipo no funciona señorita”. La chica de Telcel: “Muy bien, ¿me podría decir cuál es si equipo?”. “Los Tiburones”.

PEPITO

La mamá de Pepito: “A ver si te portas bien, porque cada vez que haces algo malo me sale una cana”. El atrevido Pepito: “¡Ahhh, entonces tú debiste haber sido tremenda, mama, porque fíjate cómo está la abuela!”.

EL BURRO HABLANDO DE OREJAS

Se ve a una niña abrazando a su perro y ambos están con amplia mandíbula abierta y ella diciendo: “Tengo una vecina que le habla al gato, como si él le fuese a entender… se lo conté a mi perro y nos morimos de la risa”.

OTRO DE PERROS

Se ve en una fotografía al “Lindo Pulgoso” riendo también, con este pie de foto: “Recuperemos la sonrisa porque la cintura ya la perdimos…”.

UN ANCIANO ACONGOJADO

Un anciano está viendo con gran atención su celular, cuando en eso comienza a gritar desesperado: “¡¡¡No entres a la iglesia, “ANDEJO”, que no entres…!!!”. En eso, su esposa que está a su lado, con amorosa paciencia le pregunta: “¿Qué estás viendo mi amor?”. Y él responde: “El video de nuestra boda”.

EN EL SIEMPRE TERRIBLE PRIMER DÍA DE CLASES

Se ve cómo una señora, con gran esfuerzo y desesperación va arrastrando a un tipo por el piso, tirando de él de una mano en lo que éste le va diciendo: “¡¡¡No quiero ir a clases, el primer día no se hace nada!!!”. Ella, con tono persistente le responde: “¡Tienes que ir “ANDEJO”, tú eres el profesor!”.

A PETICIÓN DE PARTE

¡¡¡PORQUE TÚ LO PEDISTE!!! “CANÍCULA 2019” ¡¡¡Se queda un mes más!!!

UN BUEN CONSEJO

“El vino sin prisa, los besos con calma, el sexo sin pausa ¿Y la vida? ¡¡¡La vida sin miedo!!!”.

MUY BUEN ESLOGAN

Se ve a una señora afroamericana, con el pelo pintado de rubio, luciendo una playera que luce todo el territorio que los gringos ROBARON vía las armas a México, con el lema siguiente: “NO ONE IS ILLEGAL ON STOLEN LAND” (NADIE ES ILEGAL EN TERRITORIO ROBADO”. ¡Bravo por esta valiente señora al lucir tan ciertísima frase!

QUE TIPO TAN BRAVO

“Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, enviarlos con Él es cosa mía”. Vladimir Putin.

ASÍ DE RAROS SOMOS LOS HUMANOS

El ser humano es extraño. Se pelea con los vivos y lleva flores a los muertos. Echa de casa a los vivos y pide un “buen lugar para los muertos”. Se aleja de los vivos y vive desesperado cuando estos mueren. Pasan tiempo sin hablarse con un vivo y se disculpan haciendo homenajes cuando éste muere. No tiene tiempo para visitar al vivo pero tiene todo el día para estar en el velatorio del muerto.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.