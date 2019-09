Arturo Herrera: el lado político del presupuesto

Ayer se presentó el presupuesto para 2020, el cual es austero pero no pobre; prioriza los programas sociales y los proyectos ejes de inversión; y aunque se pretende optimizar la recaudación fiscal se evitará hacerlo de modo persecutorio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este Paquete Económico será suficiente para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un gobierno austero y no se permite la corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, enumeró las medidas de austeridad aplicadas por su administración, recordó que “eso no se hacía antes” y dijo que gracias a ello están garantizados todos los programas sociales.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera reiteró que no habrá aumento de impuestos, tal y como se prometió durante la campaña presidencial, no se aumentará el precio de la gasolina, ni habrá nuevos impuestos.

“Se trata de un presupuesto realista que generará estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera con base en la disciplina fiscal. No habrá nuevos impuestos, No obstante se mejorará todo su mecanismo de cobro”, explicó el funcionario.

Para ello, el SAT buscará recaudar más y mejor, por lo cual va a ir contra la evasión fiscal, problema que en México representa hasta el 6.2% del PIB.

La forma en como pretende hacerlo es gravando las siguientes actividades económicas:

Las plataformas digitales que prestan servicios por internet, como Uber, Rappi y Airbnb, así como la venta de productos por catálogo por medio de un esquema simplificado de retención.

Herrera explicó que la intención del gobierno es que todos contribuyamos en la forma en que la ley lo dispone, porque “hay niveles de evasión y elusión fiscal importantes, y como en el caso de las factureros”, pero esos no son casos de elusión, si no de defraudación fiscal.

Precisamente lo que se busca este año, es dotar al SAT con herramientas efectivas para combatir prácticas que detonan la evasión fiscal.

Finalmente es importante destacar el mensaje político que se envía con este presupuesto, pues se prevé destinar 257 mil millones de pesos a los principales programas sociales de la 4T, para beneficiar a la población más vulnerable como adultos mayores, discapacitados, jóvenes desempleados, estudiantes y campesinos, con ello se evidencia que para este gobierno lo más importante es cumplir con los compromisos sociales, mientras el presupuesto total de la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército y hasta la Fiscalía General de la República será de 204 mil mdp.

Es decir, se esta destinando un presupuesto superior a los programas sociales que a la seguridad, bajo la premisa de que esta acción se traducirá en una recomposición del tejido social, solo el tiempo nos dirá sí esta fue la decisión más acertada.

EN TIEMPO REAL

1.- Días de terror inmenso se vive en Coyuca, Guerrero. Después de los abusos perpetrados por La Familia Michoacana, habitantes de varias comunidades se manifestaron para solicitar la urgente intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La madrugada del 3 y 4 de septiembre, 53 personas fueron levantadas de varios domicilios en las poblaciones de Santa Teresa, Las Cruces, Mesas de Pineda, Pancira, Río Florido, Santo Domingo, Monte Grande, El Naranjo, entre otras, en las horas siguientes, dos camionetas con los restos humanos fueron abandonadas camino a Santa Teresa, posteriormente varios familiares recibieron videos y fotos donde algunos de los desaparecidos eran torturados.

Los denunciantes han abandonado sus comunidades y piden a gritos ayuda, la prensa local de Guerrero ya no los quiere atender por temor, en esta entidad varios periodistas han sido asesinados y algunas oficinas de prensa han sido incendiadas.

