Pánico por la revelación de esquemas de planeación fiscal

Las leyes fiscales en nuestro país son muy claras y no requieren de esquemas que alteren su sentido, haciendo que unos contribuyentes paguen menos impuestos que otros, por eso no debería alarmarnos el qué los asesores fiscales y los contribuyentes deban notificar al Servicio de Administración Tributaria sus estrategias para obtener beneficios fiscales en el marco de las leyes.

Nos referimos a la que se ha dado en llamar Revelación de Esquemas Reportables Generalizado o Personalizado, ya sea para un solo cliente o para uno solo, que reformaría el Código Fiscal de la Federación, que obligaría a revelar los detalles de la planeación fiscal y a solicitar previamente la opinión de la autoridad fiscal, lo cual jamás se lograría en principio porque las autoridades fiscales no acostumbran atender este tipo de consultas, operando la “negativa ficta” (sin no le contestan considere la negativa a su petición).

Además, la iniciativa no es nueva, pues se manejó como un Proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)y del G20 en su Informe Final 2015, como la acción 12 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, que aconseja “Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva”.

Los buenos contribuyentes y sus asesores, como siempre, permanecen a la expectativa, sin manifestarse, conscientes de que todos debemos pagar impuestos, como se hace en todo el mundo y como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

