El comercio español acelera entregas online

Forzado por la creciente presencia de Amazon y Alibaba, el comercio en España está sacrificando sus márgenes para hacer entregas online ultrarrápidas, gestionando la última milla de las entregas en dos horas, pero la edad de las flotas de transporte no ayuda mucho. El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Media Markt o Fnac, entre otras, están acelerando sus plazos, con envíos en tan solo dos horas. También se ha sumado la cadena francesa de tiendas de artículos de deporte Decathlon, y al que intentan acercarse cada vez más un mayor número de compañías. Y eso al margen de la distribución textil, aún más compleja, y donde la competencia se centra ya en realizar los envíos el mismo día de la compra.

Pero no es fácil, hay problemas de movilidad en los centros urbanos debido al tráfico, las calles peatonales o la escasez de sitios de descarga, a lo que se suma la falta de eficiencia que supone enviar paquetes a veces muy pequeños en un proceso que requiere ser completado además en un espacio de tiempo muy corto.

Las restricciones impuestas por los Ayuntamientos a los accesos a ciertas áreas urbanas y de estacionamiento, junto con las políticas de reducción de emisiones de los vehículos, provocan, que las empresas de distribución se vean obligadas a renovar sus flotas e impulsar vehículos de reparto eléctricos para poder con las nuevas exigencias. Según un estudio realizado por Aecoc, en el 40% de las compañías la edad media de la flota de transporte supera los 10 años y el 85% se está viendo afectada por las restricciones impuestas en Madrid y Barcelona.

Eso obliga a muchas cadenas a cobrar distintas tarifas por el envío de paquetes, que varían entre los 3 euros y los 7 euros, pero en ocasiones no permiten ni siquiera cubrir los costes. Y el problema de fondo es que los consumidores no parecen dispuestos a asumir el coste. Amazon, por ejemplo, subió el precio en España de su servicio Prime, que permite la entrega en dos horas, de 20 euros a 36 euros, pero ante el rechazo masivo por parte de sus abonados se ha visto obligado a volver a bajarlo otra vez a 19,95 euros para no perder clientes, una cifra que le obliga a reducir costes y ser mucho más eficiente para no sufrir números rojos. De cualquier manera, la reacción de los comerciantes españoles es ejemplar, y deberían hacerlo así en todo el mundo.

