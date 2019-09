Tratan de incriminar a AMLO en Veracruz; lo hacen socio de 26 empresas

Por su parte, el presidente aclaró que él no es un empresario y no tiene interés por lo material, dejando en claro que únicamente tiene la cuenta donde le depositan su nómina.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy durante su conferencia matutina que fue inscrito como socio en 26 empresas fantasma en Boca del Río, Veracruz.

El mandatario declaró que fue advertido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el cual detecto que, con documentos falsos, el presidente y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, fueron inscritos como socios en 26 empresas.

El SAT confirmó que las empresas se encuentran canceladas y no lograron realizar operaciones, además detectaron que fueron inscritas en Boca del Río el 11 de agosto de 2019.

Por su parte, el presidente aclaró que él no es un empresario y no tiene interés por lo material, dejando en claro que únicamente tiene la cuenta donde le depositan su nómina.

“Quiero decirles a los mexicanos que no soy empresario, respeto a quienes se dedican a esa actividad; no tengo empresas, no tengo propiedades ni bienes, apenas tengo la cuenta en la que me depositan mi sueldo; nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero”, precisó.

Así mismo, dijo desconocer los fines con lo que fue inscrito en esas empresas, pero sugirió que pudiera tratarse de sus enemigos políticos.

“(Desconozco) si alguien dolido quiso vulnerar el sistema del SAT, o alguien en efecto pueda hacer negocio, engañando que soy socio de estas empresas o mis adversarios políticos para que el día de mañana parezca que estoy haciendo negocios chuecos”, declaró.

El mandatario mencionó que esperará el informe completo del SAT para dar a conocer más sobre las 26 empresas y para decidir si interpondrá o no una denuncia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.