Prohíben beber alcohol en trajineras de Xochimilco

#IMPACTANTE Celebra su cumpleaños en Xochimilco, cae de trajinera y muere.

#IMPACTANTE Celebra su cumpleaños en Xochimilco, cae de trajinera y muere. José Manuel “N” festejaba con 11 amigos el cumpleaños de uno de ellos. ¿Qué mejor sitio, que Xochimilco? Decidieron. Los jóvenes, originarios de Puebla, llegaron al lugar y alistaron todo para celebrar.A través de redes sociales se filtró el video del momento en que el joven de 20 años con camisa blanca y sombrero se sostiene de un costado de la trajinera, mientras sus compañeros bailan… en el material se escucha un grito de alerta: “No, no… Ya se están pasando todos”. En la imagen también se aprecian bebidas embriagantes.Unos segundos después, se observa caer a José Manuel, quien al parecer se golpea con el filo de la trajinera y queda flotando el sombrero."¡No, no, no! ¡‘Chema’ se cayó! No sale”, se escucha.Sin embargo, la reacción de los jóvenes es tardía, así como la de los guías de la canoa. Los amigos de José Manuel meten las manos al agua, mientras un jovencito se lanza al canal tratando de buscar al accidentado, pero no lo encuentra.En tanto, con los remos hacen palanca para ver si logran hacer flotar a José Manuel…Alrededor de las 15:00 horas, los operadores del Centro de Comando y Control (C-2) Oriente lanzaron la emergencia de una persona que cayó a los canales de Xochimilco, por lo que los policías llegaron al lugar de los hechos donde se entrevistaron con una mujer de 21 años, quien dijo ser prima del joven de 20 años, por lo que se pidió el apoyo a los cuerpos de rescate especializados.Durante las primeras horas de este lunes, elementos de la Policía Ribereña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) e Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, continuaban con las labores de búsqueda en los canales de Xochimilco. José Manuel fue localizado minutos después… el festejo de los jóvenes poblanos termino en tragedia.

