PAN alista movimientos por retención de la Mesa Directiva en San Lázaro

Informó que para evitar que en el Senado se logre alcanzar la mayoría calificada en el pleno, actuarán como bloque opositor, e incluso ya habló con los priistas y los senadores de Movimiento Ciudadano, y que solo le falta hablar con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Según el panista, con el apoyo de los priistas y de los senadores ciudadanos es suficiente para evitar que pasen reformas constitucionales y nombramientos importantes que exigen se vote por mayoría calificada en el pleno senatorial.

Añadió que si no se reconduce lo que sucede en la Cámara de Diputados, para lo cual conforme a la Ley Orgánica del Congreso tienen cinco días, es decir, hasta el 5 de septiembre, por lo que es importante que se respete la ley y los acuerdos, pues por ahora no hay condiciones en el Senado para tramitar esos asuntos.

“Yo ya hablé con ellos, están claros, porque esto no es por el PAN, no es un tema del PAN, es una causa de todos, está en la ley que el segundo año le corresponde a la segunda fuerza política del país manejar la cámara, ser parte de la Mesa Directiva, y el tercer año la tercer fuerza, y así es. Ahorita le tocó al PAN, pero más adelante le puede tocar al PRI”, dijo.

Puntualizó que la causa no es por un partido, sino por la legalidad y la falta de congruencia que está haciendo Morena, por lo que apuntó que esperarán los cinco días para ver cuál es la estrategia de los diputados de Morena.

Aclaró que en los senadores acudirán normalmente a las sesiones ordinarias del primer periodo de sesiones, que concluirá en diciembre próximo, y confió en que en esta soberanía sí se respeten los acuerdos como hasta ahora.

Por separado, el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, rechazó tajante hablar sobre el tema, pues “no me meto con el tema de Mesa Directiva de Diputados, es un asunto de ellos”.

En tanto que el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que de no retomarse el diálogo ni los consensos para la elección de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, se pone en riesgo la aprobación de reformas constitucionales.

“Si no hay consenso, las reformas constitucionales, lo que ha planteado el presidente, no va a pasar aquí en el Senado, tiene que haber mayoría calificada; la mayoría calificada esta preconfigurada en la Cámara de Diputados pero no aquí en el Senado”, indicó.

Mancera Espinosa recordó que entre dichas reformas constitucionales está la revocación de mandato, la cual requerirá de las dos terceras partes de los votos para su aprobación.

