Hacienda busca recaudar 30 mil mdp en impuestos de tabaco, alcohol y plataformas digitales

Son 30 mil millones de pesos los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima recaudar por mejoras fiscales al marco tributario que se propusieron en la Miscelánea Fiscal, actualización a las cuotas de IEPS a tabacos labardos y bebidas sobarizadas y plataformas digitales como Uber, DiDi, Airbnb, Amazon y Mercado Libre, entre otros.

“Estimamos que alrededor de 30 mil millones de pesos se puede recaudar por las mejoras al cumplimiento fiscal asociado a la economía digital, a la actualización de las cuotas de IEPS de tabacos y bebidas, y por eficiencias administrativas y combate a la evasión y elusión”, anticipó este jueves el titular de la dependencia, Arturo Herrera.

Tras explicar lo acontecido alrededor del Paquete Económico 2020 y la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que este dinero está contemplado en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2020, la cual estima ingresos por 6.096 billones de pesos, de los cuales, 3.499 billones provendrán de impuestos.

“Para recaudar más se necesita, o cambiar la estructura tributaria y eso no es lo que estamos haciendo de forma inmediata, o mejorar la cobranza de los impuestos que no son autorizados a través de las diversas leyes, y sobre eso estamos”, mencionó.

“Aquí me permito hacer una aclaración: no estamos subiendo ningún impuesto ahí. Los IEPS son los impuestos con los que se gravan aquellos bienes que al consumirse tienen una externalidad negativa, es decir, cigarrillo, refrescos, alcohol, y por lo tanto lo que se espera es que haya un efecto disuasorio. La cuota que está en pesos se tiene que ir actualizando por inflación, no hay efecto real de incremento de IEPS”, argumentó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.