Doblan las manos ante la CNTE

16 horas duró la sesión que debatiría la Ley General del Sistema para la Carreta de las Maestras y los Maestros, Ley Reglamentaria del Art. 3 de la Constitución en Materia de la Mejora Educativa y la Ley General de Educación, todas aprobadas.

Los integrantes de las bancadas de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Encuentro Social, aprobaron las leyes en lo general y en lo particular, pasando al Senado para su ratificación.

Dichas leyes debieron ser aprobadas antes del 12 de septiembre, pero debido a presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien mantuvo bloqueadas las instalaciones de San Lázaro, la CNTE exigía terminar con las evaluaciones vinculadas a la permanencia en el servicio docente, así como garantizar el pase directo de los nuevos docentes a las plazas magisteriales. Además de avalar la participación de los sindicatos en ambos casos.

La primera de la noche fue la abrogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, expidiendo la nueva Ley General de Educación.

Con 285 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, empezando a dejar en el pasado la Reforma Educativa del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ley General de Educación, garantiza el derecho a la educación reconocido en la Constitución, así como Regula la Educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento de validez oficial.

Se priorizará el interés superior de las niñas, niños adolescentes y jóvenes, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo el derecho a la educación, fomentará la participación activa de los padres de familia, tutores y maestros. La ley también asegura que todas las personas deben de cursar la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y por ultimo dicta que la educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado garantizarla.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ana Lilia Herrera, aseguró que en tan sólo 144 días se pasó de la evolución a la demolición del sistema educativo mexicano.

“Quieren crear clientelas en vez de oportunidades, centralizar el poder en vez de democratizarlo, apostar a la opacidad y a la obediencia en lugar de la transparencia y la libertad”.

En el orden del día, se continuó con el debate para aprobar en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3 de la Constitución, en materia de Mejora Continua de la Educación, aprobándose con 273 votos a favor, 113 en contra y 0 abstenciones.

Con la aprobación del bloque de Morena, la ley busca garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos mediante la creación de un sistema y un comité nacionales para la mejora continua de la educación, regidos bajo los principios de participación social y comunitaria, reconocimiento de maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y transformación social, principalmente.

Por su parte, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), aseveró que con el presente dictamen la educación no se le está entregando a los sindicatos, sino al pueblo.

“Mienten cuando dicen que estamos entregando la educación al sindicato, no, se la estamos dando al pueblo (…) no tienen argumentos, no tienen valor (…) por eso están en el basurero de la historia”, refiriéndose a los partidos opositores del PRI y PAN.

Ya por la madrugara llegó la cereza en el pastel a la Cámara de Diputados, una de las tres leyes que mayor polémica y rispidez creo entre los frentes afines al partido gobernante, la CNTE y los partidos de oposición.

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establece los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función de maestro, directiva o se supervisión.

Esta ley a decir de los especialistas y de la oposición, se concedió a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), la decisión sobre las plazas docentes y el pase automático para los normalistas, con ello evitando la evaluación para obtener una plaza de maestro.

Como ya lo había dicho en pasados días el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se beneficiarían con la medida a las normales públicas, los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como a los Centros de Actualización Docente.

En los posicionamientos, la diputada Anilú Ingram vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el dictamen significa un retroceso para el sistema educativo, contraviene el mandato constitucional y los acuerdos que se construyeron hace unos meses.

“Están hechos a modo, buscando favorecer liderazgos que mantuvieron secuestrada durante años la educación en detrimento del desarrollo de México, y el interés superior de la niñez. Los mecanismos de formación, capacitación y actualización quedan sin efecto y se convertirá en meras cortinas de humo (…) La capacitación y actualización constante de los profesores es primordial para el ejercicio idóneo de su trabajo, para su superación y promoción laboral”.

Con 234 votos a favor, 81 en contra y 0 abstenciones. Aprueban, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Para finalizar, también se creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), asegurando que “en ningún caso tendrá efecto sobre la permanencia en la plaza”.

Además se eliminó el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifed), pasando las facultades a la autoridad educativa local y un consejo escolar que será integrado por los padres de familia y maestros, quienes se encargarán de la construcción, rehabilitación y reforzamiento de los planteles educativos del país.

Al finalizar la sesión ordinaria que avaló las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa, los legisladores de Morena y sus aliados gritaron ¡ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó!

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.