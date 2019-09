Descartan mexicanos afectados tras tiroteo en Texas

Luego del tiroteo entre las localidades de Odessa y Midland, en Texas, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento no se reportan mexicanos fallecidos o heridos por este atentado.

A través de Twitter, el canciller informó que los cónsules que se encuentran en las dos localidades estadounidenses le informaron que entre las víctimas no hay connacionales.

Precisó que será a las 9:30 horas cuando los cónsules tengan un reporte oficial que permitirá confirmar la información por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Ayer, un hombre blanco de entre 30 y 40 años, quien fue abatido, comenzó a disparar de manera aleatoria contra los transeúntes, primero, desde un automóvil y, posteriormente, desde una camioneta robada al Servicio de Correos.

Durante este hecho violento, las autoridades estadunidenses han informado que hasta el momento se reportan cinco personas muertas y 21 más heridas.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que el fiscal general William Warr le notificó del tiroteo en Texas y se limitó a informar que el FBI y la policía estaban atendiendo la emergencia.

Me dicen nuestros consules que están en Midland y Odessa Texas que no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos hasta esta hora. A las 9:30 am tendrán el reporte oficial para confirmar esta informacion por parte de las autoridades norteamericanas.

WATCH: People, including children, drop to the ground while shots are fired in #Odessa, Texas; at least 5 dead, 21 injured (from evi)#OdessaShooting #midlandshooting

pic.twitter.com/d7SepN1RxG

— DMM News (@DMM_News_) September 1, 2019