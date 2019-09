Tras incendio, se hunde barco en EU y reportan 34 desaparecidos

El barco Conception se hundió después de declararse un incendio en la Isla de Santa Cruz, en California, con 39 personas a bordo, donde 34 están desaparecidas y sólo cinco han sido rescatados, según lo que relató EFE a un portavoz del Departamento de Bomberos en Santa Barbara.

“Los esfuerzos para rescatar a los desaparecidos continúan en la zona”, indicó en una conversación telefónica.

Tragic news off the coast of Santa Cruz Island… this is video of the 75 ft #Conception burning as nearby boats respond. 5 Crew members rescued. A staggering 34 passengers still unaccounted for. @NBCNews pic.twitter.com/nwuCDEmARR

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) September 2, 2019