Promete Donald Trump la construcción del muro entre México y EU para 2020

Sin titubeos, Donald Trump, mandamás de Estados Unidos, confirmó que para 2020 construirá el muro fronterizo que mucho ha prometido, entre el país vecino y México, de más de 800 kilómetros.

Tras el rechazo de los demócratas por dicha edificación, el mandatario les reprochó su falta de iniciativa, agregando que tuvo que tomar el dinero de otros lados para realizar la financiación.

WE ARE BUILDING THE WALL… pic.twitter.com/OQQaag2ZUW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2019