Nuevo tiroteo en Washington deja un muerto y cinco heridos

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo el jueves por la noche en el norte de Washington D.C., informó la Policía.

Un oficial de policía dijo a los periodistas en el lugar de los hechos que hay una víctima mujer y cinco hombres.

Un varón murió y las otras víctimas que sufren lesiones entre críticas y poco graves están siendo tratadas en los hospitales del área, según el uniformado.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2

— Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019