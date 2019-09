Mientras Dorian amenaza a Florida, Donald Trump es captado jugando golf

Tal parece que a Donald Trump no le preocupa la amenaza del huracán Dorian en Estados Unidos. El presidente norteamericano publicó una foto donde se encontraba jugando golf, mostrándose relajado ante el fenómeno natural que está provocando destrozos en el sureste del país.

Este lunes, Dorian pasó a ser categoría 4, debilitándose paulatinamente, pero las autoridades meteorológicas locales aseguraron que sigue siendo una “amenaza seria”, por lo que extreman precauciones.

My main goal's to make sure all Floridians are safe during & after a storm. Hurricane #Dorian's a powerful & deadly storm. Everyone needs to do their part & take necessary precautions. Tonight's the last chance to evacuate & gather supplies before conditions become too dangerous. pic.twitter.com/qX6MEwXRtW

— Rick Scott (@SenRickScott) September 2, 2019