Gobierno mexicano ubica xenofobia en 50 ciudades de EU

Al menos en 50 ciudades estadounidenses se han ubicado organizaciones xenófobas, lo que representa un alto riesgo de tiroteos o agresiones contra migrantes, según un mapa que se ha dado a conocer, informó este domingo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

“Existe un mapa sobre estas organizaciones o personas, hay más de 50 ciudades. Estamos en contacto con las comunidades y estamos tomando una serie de providencias para protegerlos de la mejor manera”, expuso el canciller durante una entrevista concedida en Palacio Nacional, dónde se presentó este día el Primer Informe de Gobierno.

Detalló que entre las medidas a tomar es hablar con las comunidades mexicanas en esas regiones para que tengan cuidado.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, cancillería), reconoció que existe preocupación por el incremento de tiroteos en ese país.

Lamentó el tiroteo ocurrido durante la víspera entre las localidades de Odessa y Midland, en Texas, en el que al menos dejó cinco muertos, y una veintena de heridos.

El Canciller envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Con este suceso Texas sufre otro ataque masivo con arma de fuego después de la masacre del pasado 3 de agosto en El Paso, Texas (EE.UU) en la que murieron 22 personas, 8 de ellas mexicanas , en una acción de motivación racista dirigida contra la población hispana.

Ebrard insistió en que en el caso de El Paso, Texas, están a la espera de cómo será juzgado el agresor, para actuar en consecuencia.

“Si no fuese procesado o no se hiciera justicia tendríamos derecho a la extradición, yo espero que sí se haga justicia, pero si no, tendrían que extraditado a México”, concluyó.

