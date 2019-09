“Estoy usando a México”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una breve conferencia de prensa que está usando a México para protegerla frontera sur, esto como una especie de Patrulla Fronteriza.

“Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambiarán las lagunas en el asilo”, afirmó Trump a la prensa.

“Quiero agradecer a México por los 27,000 efectivos, pero esto es malo, cuando utilizamos a México porque los demócratas no van a arreglar nuestro sistema de migración roto no conseguimos su voto. Los republicanos están de acuerdo en arreglarlo pero los demócratas no lo hacen, no quieren hablar de eso, no hablan de infraestructura, no quieren hablar de nada”, agregó Trump.

El mandatario también arremetió contra los demócratas quienes impulsaron hace unos días un proceso de investigación y juicio político en su contra y, en el cual, podría salir destituido del cargo como primer mandatario.

Frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez afirmó que éstas corresponden a su campaña política.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Senadores, aclaró que nuestro país actúa en la contención del flujo migratorio porque es su responsabilidad y no solamente por el tema de la amenaza del gobierno norteamericano de aplicar aranceles al acero.

“Las manifestaciones a veces del Presidente Trump, pues él está obviamente en campaña política, ya sabemos que inició la campaña en los Estados Unidos, pero nosotros estamos haciendo nuestro papel en México, no solamente como dicen por el tema de que tuvimos esta situación de una amenaza en los aranceles, sino porque es nuestra obligación como país”, dijo la funcionaria.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.