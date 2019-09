Dorian se fortalece a Huracán Categoría 5 

El huracán Dorian intensificó su fuerza para convertirse en un poderoso fenómeno categoría 5, con rachas de viento de hasta 257 km/h, mientras continúa acercándose a las islas Abaco, al norte de Bahamas, en ruta hacia la península de Florida.

En su reporte más reciente, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que el meteoro se encuentra a 362 kilómetros al este de Palm Beach, desplazándose con dirección oeste a 12 kilómetros por hora.

A Tropical Storm Warning is now in effect for Hurricane #Dorian north of Deerfield Beach to Sebastian Inlet, Florida. A Tropical Storm Watch is in effect north of Golden Beach to Deerfield Beach. https://t.co/sHeBTaMYMj pic.twitter.com/jrqNXovEG6

De mantener su velocidad y trayectoria, debería llegar a la costa este de Florida entre la tarde del lunes y la noche del martes.

Aunque el centro meteorológico mantiene su previsión de que Dorian no golpeará de lleno el estado, sí incrementó sus advertencias para la zona costera del mismo.

El NHC extendió su zona de vigilancia por tormenta tropical a todo el condado de Broward, y publicó una alerta de tormenta desde Boca Ratón hasta Sebastián, abarcando gran parte de la costa este del sur estado.

Cabe destacar que de momento la advertencia por el huracán Dorian continúa sin abarcar a la zona de Miami-Dade.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019