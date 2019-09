Dorian pierde fuerza y se degrada a categoría 4

Después de que sus vientos máximos se redujeran a 250 km/h, el huracán Dorian a categoría 4, estando situado sobre el archipiélago de Bahamas.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, dicho fenómenos ha perdido 16 km/h en las últimas horas.

Here's the 4 pm EDT Tropical Cyclone Update: Extremely dangerous #Dorian continues to bring life-threatening conditions to Grand Bahama Island. The next complete advisory will be released by 5 pm. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/JngY3GRWgB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019