Arqueólogos encuentran “iPhone” de 2 mil años de antigüedad entumba de la Atlántida 

Un grupo de arqueólogos ha encontrado un extraño objeto rectangular negro junto al esqueleto de una mujer en una tumba en el sitio de excavación de Ala-Tey, en la Republica de Tuvá (Rusia), informa The Siberian Times.

Los investigadores apodaron ‘Natasha’ a la mujer, mientras que a su accesorio lo llamaron ‘iPhone‘. El ‘dispositivo’ tiene casi el mismo tamaño que el popular teléfono de Apple e incluso tiene agujeros en la parte superior e inferior al igual que el famoso ‘smartphone’.

En realidad, se trata de una hebilla de cinturón de más de 2.100 años de antigüedad, desenterrada en una tumba en la llamada Atlántida rusa, nombre dado a una región montañosa en Siberia, ya que está cubierta de agua y solo aparece por unas pocas semanas al año.

well actually we think it looks more like Samsung than an iPhone…:) Archeologist in awe at 2,100 year old iPhone-like belt buckle unearthed in 'Atlantis' grave in Tuva. Ancient Xiongnu-era woman took stylish accessory to the afterlife https://t.co/9GEonROP3T pic.twitter.com/6gmlk53CzJ

— The Siberian Times (@siberian_times) September 8, 2019