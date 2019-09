Anuncian juicio político en contra de Donald Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que iniciarán una investigación formal de juicio político contra el mandatario Donald Trump.

“Hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes está avanzando con una investigación oficial de destitución. Nadie está por encima de la ley”, señaló Pelosi en un discurso en el Capitolio.

La medida se toma después de los reportes de que el mandatario estadounidense supuestamente podría haber retenido la ayuda a Ucrania, con el objetivo de presionar a Kiev, para que reabra una investigación de corrupción que involucra al hijo de su rival político Joe Biden.

Esta semana, el diario The Washington Post publicó que el presidente de EU. actuó junto con su abogado personal, Rudolph W. Giuliani, y también supuestamente habría insistido en que los funcionarios ucranianos investigaran si los demócratas coludieron con Ucrania para divulgar información sobre el exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, durante las elecciones del 2016.

Por su parte, AP reportó que la orden de congelar los fondos a Ucrania se produjo, al parecer, a finales de julio, unos días antes de dicha llamada telefónica de Trump y Giuliani, al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

Minutos después del anuncio, Trump ha reaccionado publicando en su cuenta de Twitter: “Una jornada tan importante en la ONU y los demócratas tuvieron que arruinarla con su basura de ‘caza de brujas'”.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019