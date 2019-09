La ex actriz dijo que su situación económica es difícil y ahorita está centrada en pagar los gastos que tiene por su marido, Juan Collado, que está en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Sin duda desde hace dos meses la vida ostentosa que tenía Yadhira Carrillo y Juan Collado cambió, luego de que el abogado fuera detenido y encarcelado por los supuestos delitos de delincuencia organizada así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, uno de los grandes cambios que han tenido es en lo económico, así lo confesó la ex actriz.

La esposa de Juan Collado informó que sus intereses económicos se han visto afectados duramente, por lo que no ha podido seguir alimentado a unos perritos de la calle, “Yo tengo cincuenta perros de la calle desde hace dos años y ahorita me está costando mucho trabajo la manutención de todos ellos porque no tengo dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos”, confesó Yadhira Carrillo.

Debido a que ha sido difícil seguir atender a los perros, Yadhira Carrillo comentó que no se dará por vencida e intentará seguir apoyándolos como hasta ahora lo ha hecho.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Suelta la Sopa.