¿Por qué se cree que las muertes de los famosos vienen en tres?

Cada que muere un famoso seguro has escuchado decir que “faltan dos más”. A esto se le conoce como la Ley 3 de 3. Esta se trata de un fenómeno que en inglés se hace llamar Celebrity Death Rule of Threes. La regla dice que si una celebridad muere, en muy poco tiempo dos más lo harán.

Pero ¿De dónde surge esta leyenda urbana? Todo empezó el 3 de febrero de 1959, “El día que la música murió”. Buddy Holly, Ritchie Valend y J.P. Richardson, tres grandes exponentes del Rock n’ Roll, viajaban en una avioneta que terminó por estrellarse en un campo de maíz en Iowa. El accidente cobró la vida del emblemático trío al igual que la del piloto. Desde entonces se dice que las muertes vienen en grupos de tres.

Algunas “pruebas” de la Ley 3 de 3

La leyenda urbana se ha alimentado de grandes coincidencias, por ejemplo en 2009 el famoso confuctor Ed McCahon murió el 23 de junio a la edad de 86 años, dos días después la actrix Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie falleció a la edad de 62 años. Poco después, el Rey del Pop, Michael Jackson, murió a la edad de 50 años.

El año 2016 también estuvo repleto de la “Ley 3 de 3”, pues en el mes de enero David Bowie perdió la batalla contra el cáncer. Le siguió el actor Alan Rickman a poco menos de una semana y ese mismo día René Angélil, el esposo de Celine Dion falleció tras una dura batalla contra el cáncer.

A finales del año, Alan Thicke, George Michael y Carrie Fishier dejaron este mundo entre las fechas que van del 13 al 27 de diciembre, solo con catorce días de separación entre sus muertes.

Sea cierto o no, no cabe duda que cada vez que una celebridad muere siempre se espera la muerte de dos más “por si acaso”. Si bien esto no es más que una simple leyenda urbana engrandecida por las coincidencias, más de una celebridad debe de sentirse incómoda cuando de este fenómeno se trata.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Animal Político.