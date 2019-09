‘Niño diva’ que se volvió viral por imitar a Lady Gaga, no creerás cómo luce

Aquel niño que se hizo viral en aquella época, acaba de cumplir 20 años de edad y no creerás cómo ha cambiado su apariencia.

Desde hace años que ocurrieron hay memes que siguen trascendiendo,como el de este ‘niño diva’ que surgió en el 2014 y se hiciera viral al utilizar una pose de la famosa cantante Lady Gaga, no creerás cómo luce ahora que acaba de cumplir 20 años de edad.

El nombre de aquel famoso niño es Brendan Jordan quien se encontró en el momento ideal para mostrar de que estaba hecho: porte, glamour y locura, todo esto quedó plasmado cuando comenzaba una transmisión en vivo de un noticiero de Estados Unidos realizó un enlace con una periodista que se encontraba en un centro comercial de las Vegas. Mientras la cámara registraba el ambiente de la noticia de pronto apareció Brendan Jordan. Posó y bailó frente al público, se desenvolvió como una diva, una Lady Gaga.

Apparently this kid was trying to steal my spotlight…and he succeeded. #Fierce #DowntownSummerlin #8NN http://t.co/DbCbJM9Dar .

Por lo que de inmediato el joven causó curiosidad de saber ¿Quién era?, después se volvió viral, “Simplemente vi la cámara y me limité a hacer lo mío, estaba imaginando que era Lady Gaga”, confesó Brendan Jordan en aquel momento.

Fue tanta popularidad que alcanzó que Lady Gaga lo contactó por Twitter para agradecerle por su actitud y ser “un verdadero monstruo”. Tiempo después, en un evento en contra de los abusos sexuales en la Universidad de Nevada, el niño diva, como se le conocía, se encontró con Lady Gaga. Justo ahí, la intérprete de Bad Romance lo reconoció y se tomó una selfie con él.

YOU GUYS. Lady GAGA remembered me. She knew who I was!!!! This has literally made my life. Thank you @ladygaga pic.twitter.com/vY5DaKIIoU

— BRENDAN JORDAN (@brendanwjordan) April 7, 2016