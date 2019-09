Llega la ‘Batiseñal’ a México para celebrar los 80 años del murciélago

Batman celebrará 80 años el próximo 21 de septiembre y con ellos la Batiseñal llegará a distintas partes del mundo, y uno de esos lugares la Ciudad de México, por lo que los fans del murciélago no pueden esperar para ver el espectáculo.

DC anunció que como parte del Día de Batman, se prenderá la Batiseñal en lugares como:

