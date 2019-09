El Área 51 se llena de “invasores” y las redes, de memes

En julio, más de dos millones de personas se apuntaron para “invadir” el Área 51 y descubrir de una vez por todas los secretos que oculta la enigmática base militar. Y si bien todo inició como una broma, hubo muchos que se lo tomaron en serio. Hoy, 20 de septiembre, es el gran día y en las cercanías de la base militar ubicada en el desierto de Nevada, ya se pueden ver personas de todas partes del mundo llegar al lugar.

Nadie sabe qué esperar, sin embargo medio locales reportan que en las dos pequeñas ciudades cerca del Área 51, Rachel y Hiko, se preparan para una afluencia de personas. “Está sucediendo. Ya tenemos personas de todo el mundo “, dijo el miércoles la propietaria de un pequeño café-motel, donde llegaron personas de Polonia, Escocia, Australia, Florida, Idaho y Oklahoma.

El secreto del Área 51 ha alimentado durante mucho tiempo la fascinación por la vida extraterrestre, los ovnis y las teorías de conspiración, dando lugar a los acontecimientos de esta semana y provocando advertencias militares para que no se acerquen al sitio protegido.

Por su parte, la oficina del sheriff local dijo que los visitantes deben esperar “una gran presencia de fuerzas de la ley”. Las autoridades instaron a todos a traer abundandes suministros de comida, agua y combustible. Cinco patrullas del sheriff fueron desplegadas el jueves en los accesos al Área 51, donde un puñado de personas había acudido a tomar fotos. A pesar de un ambiente festivo y pacífico en la ciudad, la web oficial no resultaba muy acogedora. “Si todavía hay algún evento, será un asunto bastante triste, sin bandas, sin comida, muy poca infraestructura y muchos infelices campistas “, decía.

Lo cierto es que muchas personas no tienen la intención de meterse en problemas, sino seguir la gran broma. En una transmisión de un noticiero en vivo se puede ver a una persona “corriendo como Naruto” en el fondo.

Man does 'Naruto running' during news live broadcast – as final preparations for 'Area 51 raid' are underway #LiveFromTheArea51Raid #Area51storm pic.twitter.com/z4fuHXfYa7

Incluso circulan videos en donde se ve la gran cantidad de personas que esperan en las cercanías desde altas horas de la mañana.

Seems more roadside campers popped up overnight near Alienstock. https://t.co/c4tQcANczn #StormArea51 #area51 #AlienStock pic.twitter.com/aeYJToB9sp

Who said this isn’t the greatest generation? Who else is going to raid Area 51 with an infinity gauntlet??#area51raid #Area51 #Area51storm #LiveFromTheArea51Raid #aliens pic.twitter.com/GYZ1QeVHRz

— Pat Oshee (@ptoshee) September 20, 2019