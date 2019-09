“Ponte a investigar, holgazana” Manolo Caro arremete contra Flor Rubio

El director y productor Manolo Caro protagonizó una discusión en Twitter con Flor Rubio luego de que ella compartiera una noticia falsa sobre la producción La Casa de las Flores.

Durante su programa de radio, Rubio aseguró que Manolo había propuesto a Verónica Castro dar vida en la serie a un personaje lésbico y su pareja sería precisamente Yolanda Andrade.

“Manolo Caro ya lo negó cuando le preguntaron en sus redes sociales y el dijo ‘no, yo las adoro a las dos’. No sé qué tan cierto sea pero a mí me contaron que efectivamente en su momento Manolo Caro le ofreció ser pareja (A Verónica Castro) de Yolanda Andrade en la serie La Casa de las Flores, que eso sí fue real, sí le ofreció ser pareja en la serie. Y en ese momento Castro le dijo ‘no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda’. Esto no le gustó a Yolanda y fue cuando empezó a decir que sí fueron pareja y que sí se habían casado”, declaró Flor Rubio en su programa el pasado 19 de septiembre.

Al parecer, estas declaraciones no le gustaron a Manolo Caro, quien el día de ayer utilizó su cuenta de Twitter para arremeter duramente contra la conductora. “Me queda claro que Flor Rubio tiene de periodista lo que yo de astronauta. ‘A mí me contaron dice…’ porque a investigar y saca pruebas, holzagaza”, escribió en un tuit ya eliminado.

Además, en otro tuit Caro aclaró que nunca le ofreció a Verónica un personaje lésbico en la exitosa serie y que si así lo hubiera hecho está en su derecho como creador. “Dejen de inventar y pónganse a trabajar”, condenó.

Nunca le ofrecí a Veronica hacer lesbiana el personaje de la serie y si así hubiera sido yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo PERO NO OCURRIÓ NUNCA. Dejen de inventar y pónganse a trabajar @Flor_Rubio porfa! 🙏🏽 — Manolo Caro (@ManoloCaroS) September 22, 2019

Sin embargo, Rubio no iba a dejar que las cosas se quedaran así, por lo que dijo al director que su afirmación era “inexacta”. “Aclaré que tú lo negaste en redes sociales. También deberías poner a trabajar a tus fuentes antes de escribir mensajes como este”, le escribió.

Luego de que Manolo le explicó repetidas veces que su intención solo era crear un rumor, Rubio le dejó el espacio abierto para una réplica en su programa, invitación que Caro rechazó y solo le pidió que aclarara el rumor falso.

No señora, lo escuche yo mismo y dices que aunque lo negue tus fuentes te dicen que no es así. No te hagas bolas! Mejor investiga mejor a tus fuentes y no levantes falsos, eso es periodismo. 😘 — Manolo Caro (@ManoloCaroS) September 22, 2019

Agradezco que me des oportunidad de replica pero sobre ese tema no tengo mas que decir, estoy lejos de México trabajando y desconozco que ha pasado y me mantengo al margen por que no es mi tema, quiero y respeto a las dos. Solo aclare el rumor falso sobre mi persona. Gracias. — Manolo Caro (@ManoloCaroS) September 22, 2019

Finalmente, Caro compartió un tuit en donde solo se ríe de la discusión. “Loe peor que le puede pasar a un mentiroso es ser descubierto, se enojan”, condenó.

Lo peor que le puede pasar a un mentiroso es ser descubierto, se enojan. 🤣🤣🤣 — Manolo Caro (@ManoloCaroS) September 22, 2019

