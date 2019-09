Beneficios y precauciones en la práctica de crossfit

El crossfit no es una disciplina nueva, sin embargo ha cobrado una gran popularidad en los últimos años. Su principal atractivo está en la mezcla de varios deportes en uno, ya que la mayoría de ejercicios proceden tanto de la halterofilia como de la gimnasia olímpica y la carrera. Además es un tipo de entrenamiento en el que no compites con nadie que no sea contigo. La evolución va en función de lo que haces, de tus tiempos, tus pesos, etc.

El resultado es que, además de generar una experiencia única en el practicante, ya que difiere bastante de un entrenamiento convencional de pesas, permite desarrollar las principales capacidades físicas generales: resistencia cardiovascular, resistencia energética, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Sin embargo hay ciertas precauciones que se den tomar para su práctica.

Precauciones

Informar de nuestro estado físico: Cuando se empieza a practicar crossfit es importante informar al entrenador de posibles lesiones para que pueda hacer un programa totalmente personalizado. El crossfit también puede adaptarse perfectamente a las condiciones físicas de la persona.

Aprender correctamente la técnica: El secreto siempre es aprender una buena técnica y tener un buen control corporal. Siempre se debe hacer clases previas de formación en donde se enseñe a ejecutar correctamente los ejercicios para que no haya riesgo de hacerse daño.

Conocer las capacidades de cada uno: Es fundamental que cada persona vaya a su propio ritmo y que sea consciente de sus propias limitaciones. Nunca hay que imitar a nadie. Cada persona tiene unas capacidades concretas.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de CMDPOST.