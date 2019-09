El exportero participó en el primer programa del reality show ¿Quién es la máscara? Si bien su identidad quedó revelada, le dejó una gran satisfacción poder participar.

¿Quién es la Máscara? Comenzó el pasado domingo 25 de agosto y alcanzó un gran nivel de audiencia. El pasado fin de semana dos participantes tuvieron que abandonar el concurso. Uno de ellos fue Gallo, quien era nada más y nada menos que el ex porteo del Club América, Moisés Muñoz. Y en exclusiva, el deportista habló para El Dictamen sobre cómo fue participar en el reality show.

El exportero del América reveló cómo fue que le llegó la invitación para participar en un programa que no se había realizado en el país hasta ahora. “Yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con Miguel Ángel Fox (productor) en Mira quien baila, después me habla y me pregunta ‘¿Oye Moi me dicen que tú sabes cantar?’ Y le conteste ‘sí me gusta, pero no soy un cantante profesional’, a lo que él me dice ‘lo único que me interesa es que te guste, échale un ojo a este videíto que te voy a mandar’ y ya me envió un pedacito del programa de la máscara pero en la versión americana y cuando lo vi supe que iba a ser un “Sí” en automático”, confesó.

Parte de lo que cautivó al público fueron los majestuosos disfraces con los que participan los famosos, en el caso de Moisés utilizó el disfraz de Gallo y comentó que la producción con base en sus características les ofrece el atuendo. “Nos hacen un tipo de cuestionario, sobre todo para analizar más o menos la personalidad de cada uno, tiene que ver mucho el traje con tu estatura, complexión, para más o menos darle vida a los personajes que de alguna manera yo creo que ya están establecidos. Cuando llego me ofrecen el Gallo, me gustó mucho la idea porque cumple con muchas de las características que tienen que ver con mi personalidad”, comentó.

Moisés reveló que se identifica con el Gallo porque es una persona que siempre trata de ir al frente, dar la cara, luchador y peleador hasta conseguir lo que quiere, así lo ha hecho a largo de toda su carrera. Y aunque su participación fue muy breve, Moi se atrevió a pararse en el escenario para cantar “El color de tus ojos” de la Banda MS, donde consiguió buenos comentarios de los jueces. “Sí me hubiera gustado quedarme más para seguir engañando al público y al jurado, pero el hecho de revelar mi identidad también fue padrísimo, porque realmente nunca se esperaron que conociéndome a mí como deportista tuviera también esta faceta de cantante, es algo que me gusta mucho, me encantó que me confundieran con un cantante profesional”, dijo muy contento.

Muy pocos conocían esta faceta musical del ex portero del América. Y es que desde de los 12 años comenzó a tocar la batería en un grupo musical en Michoacán llamado “California”, después se dedicó al fútbol, tras su paso por el programa Moisés reveló que le gustaría realizar un dueto con algún artista, “Sí me gustaría realizar una colaboración con un artista que se arriesgue a invitarme, me gustan todos los géneros musicales, tengo amistad con varias agrupaciones; con la Banda El Recodo, Calibre 50 y Kalimba, estaría muy agradecido de hacer una colaboración” , confesó.

Otra de las confesiones que hizo Moisés Muñoz, es que no conoce a los demás participantes, por lo que estará muy al pendiente de todos los programas para conocer las identidades detrás de las máscaras. Sin duda, la producción fue muy cuidadosa en todos esos detalles para que no fueran revelados, “Fueron tan cuidadosos en la producción que estuviéramos todo el tiempo cubiertos, en el tiempo que estábamos en las grabaciones en el foro, siempre estuvimos muy vigilados, totalmente cubiertos, incluso en nuestros camerinos y los pasillos había música para que no se escucharan nuestras voces”, reveló.

