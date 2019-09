“Me convertí en una roba maridos”, Irina Baeva sobre polémica con Soto

Sin duda, la polémica entre Irina Baeva, Gabriel Soto y Geraldine Bazán dejó mucho de qué hablar y hasta el día de hoy es un tema que aún causa polémica. Y es que, luego de las fuertes declaraciones de Bazán en donde acusó a Irina de haberse metido en su matrimonio, la actriz rusa recibió muchas críticas y comentarios negativos.

Ahora, en una plática que ofreció sobre prejuicios de género y el empoderamiento femenino, Baeva recordó lo ocurrido y declaró que todo esto la dejó como la peor de los demonios “(me convertí) en una fácil, una roba maridos, en una rompe hogares”, declaró.

La actriz rusa dijo que ella no hizo nada más que enamorarse de un hombre que estaba separado y lo único que lo unía a su expareja era un papel. “Por eso ambos decidimos iniciar una relación… y así fue como me convertí en un demonio”.

Además, Baeva recordó que Soto podía seguir con su vida normal y no era cuestionado, mientras que ella vivía un infierno en el que era calificada con una gran cantidad de etiquetas y conceptos negativos. “Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada, prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí me convertí en una fácil, en una roba maridos, en una rompe hogares, etcétera”, enfatizó.

También recordó que las consecuencias que tuvo su decisión no sólo fueron personales sino profesionales porque la insultaban a través de redes en todo momento y tuvo que bloquear los comentarios en Instagram pues las palabras agresivas le hacían daño, “yo empezaba a dudar quién era yo en realidad, me la estaba creyendo”.

La actriz invita a las mujeres a superar los prejuicios y ser más feministas, además recordó lo mucho que estos prejuicios le afectaron cuando iniciaba su carrera. “Simplemente por ser rubia y salir en las telenovelas la gente piensa que soy tonta o que me acuesto con productores para conseguir papeles. Cuando recién llegué a México trabajé de modelo, y si además a la ecuación le suman que soy rusa, pues escort ha de ser. Todo esto sin tan siquiera conocerme”, condenó.

Con información de El Universal.