Marimar Vega acudió a terapia tras presenciar el parto de Zuria Vega

Las hermanas Vega siempre han sido cómplices en todo, por eso Zuria invitó a su hermana mayor a que la a compañera durante la labor de parto de su segundo hijo Luka.

Una gran declaración dio Marimar Vega en el canal de YouTube, Soy mamá que presenta Zuria, ahí la actriz confesó cómo su experiencia al haber acompañado a su hermana durante su parto, ahí dijo que fue tan fuerte así como traumática para ella que terminó en terapia y llorando todo un día, después de haber nacido su sobrino.

La actriz comentó que fue al otro día cuando comenzó a llorar tras haber presenciado el parto, “Al otro día (del parto de Zuria), lloré todo el día. Fui directo a terapia y fue así de ‘es normal, calma’, pero sí es muy fuerte”, dijo.

Además, Marimar Vega confesó que en el momento en que nació su sobrino, ella se había sometido a un tratamiento para congelar óvulos por lo que estaba más sensible de lo normal por las hormonas que le estaban suministrando.

También, reveló que en el momento del parto se sintió inútil al no poder ayudar a su hermana con los dolores que estaba sintiendo tras el el nacimiento de Luka, “Ves a alguien que amas sufrir de una manera inexplicable y no puedes hacer nada, entonces te sientes un poco inútil. Hay un momento del parto que tú ya no te dejas ni tocar, ni nada, porque todo el proceso anterior cuando estabas respirando y cada vez que te daban las contracciones, nos dábamos la mano y yo estaba contigo y hay un momento en el que ya no puedes ni hacer eso y entonces te sientes más inútil”,comentó.

Luego de este traumático momento, Marimar Vega dijo estar agradecida con su hermana por haberle permitido vivir de cerca esta experiencia, pues creó un vínculo especial con su sobrino al ser la primera que le dio la mano.

Con información de Quién.