Lucía Méndez así opinó sobre las preferencias sexuales de Verónica Castro

Ambas actrices nunca han sido amigas, siempre ha existido una rivalidad entre ellas, sobre todo en la época de los 80.

Tras el escándalo que se dio a conocer del supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, la cantante Lucía Méndez fue cuestionada por la prensa sobre las supuestas preferencias sexuales de su eterna rival “La Vero” y así respondió la cantante.

La también actriz dijo que no hablará nada de ese polémico tema, “No voy a hablar nada, de lo que no debo hablar”, comentó Méndez a los medios de comunicación. “No me interesa hablar del tema y no vuelvo a hablar de nadie porque no es mi vida. No voy a hablar absolutamente nada de ese tema”, informó.

Además, Lucía Méndez dijo de manera muy tajante decir que prefería mantenerse al margen sobre esta situación porque no le compete y ante la insistencia de la prensa, “Porque no quiero (hablar)”, comentó.“Porque no se me da la gana. Punto”, volvió a comentar.

En otro tema que también se mantuvo al margen fue sobre el retiro de Verónica Castro, “Cada quien tiene su vida; cada quién tiene sus costumbres”, enfatizó. “No he pensado (en el retiro)”, dijo.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de People en Español.