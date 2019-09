Los tips de Victoria Ruffo para estar bella y sin cirugías

Recientemente Victoria Ruffo impactó con su radical cambio de imagen, la actriz lució una cabellera platinada que forma parte de la identidad de su personaje en la telenovela Cita a Ciegas. Sin embargo lo que fascina a sus fans es lo bien que se ve a sus 57 años. A través de su cuenta de Instagram, la actriz comparte su vida con sus seguidores, quienes la llenan de cariño y halagos.

Hace un año Ruffo confesaba que le da pánico someterse a procedimientos estéticos que impliquen agujas, por lo que no forma parte de la lista de famosos que han recurrido al bisturí para mantenerse radiantes. Y si bien no descartó la posibilidad de hacerse en un futuro un arreglo, ese día aún no ha llegado y su belleza se mantiene impecable. Pero ¿cómo logra la madre de José Eduardo mantenerse joven? Aquí te vamos a dejar algunos consejos que ha demostrado con el paso del tiempo.

Sin dietas extremas

En una entrevista que dio al programa El Gordo y la Flaca en 2014, confesó que no acostumbra a hacer dietas extremas, pues se mantiene activa con el trabajo. Victoria además dice que es cuestión de “bajarle” a muchas cosas como al refresco y a la comida chatarra.

Los cuidados de la cara

La actriz ha dicho en varias ocasiones que se debe cuidar la cara. Confesó que ella no usa jabones y solo utiliza una crema para desmaquillarse. Algo muy importante que destaca es que no se debe dormir con el maquillaje.

El amor propio

En sus redes sociales la actriz siempre se ha mostrado auténtica. En este sentido Ruffo no es vanidosa y le gusta fotografiarse sin preocuparse si está muy arreglada. Además, en más de una ocasión ha invitado a sus fans a que no se comparen y a quererse tal y como son.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Univisión.