Tania Ruiz y Sofía Castro se encuentran y así reaccionaron

La modelo pareja de Peña Nieto y la hija de Angélica Rivera acudieron al evento de GQ.

Durante la alfombra roja de GQ desfilaron Tania Ruiz y Sofía Castro y así reaccionó la modelo cuando fue cuestionada e informada que la hija de Angélica Rivera se encontraba en el mismo lugar.

Quién llegó primero al evento fue Sofía Castro y así habló de su mamá, “Se rie, esa es su vida personal, está muy bien, concentrada en ella, viendo cómo va a regresar, está conmigo, con mis hermanas”, informó.

La prensa también le preguntó sobre cómo era su relación con su ex padrastro, Enrique Peña Nieto,”Con él hay una relación de mucho respeto, cariño y de mucho agradecimiento por los 12 años que vivimos juntos”, confesó.

A los minutos llegó Tania Ruiz, actual pareja del ex presidente de México, por lo que los medios de comunicación le informaron que en el mismo lugar se encontraba Sofía Castro, hija de la ex pareja de su actual novio, la modelo comentó que de ese tema no iba a hablar y evitó a toda costa responder, solamente quiso hablar de lo feliz que se encuentra con su noviazgo.

