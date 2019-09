Tania Ruiz protagonizó un video viral del sismo 19S

View this post on Instagram

Hoy doy Gracias a Dios por estar viva!!!! Estoy sana, Estoy ViVa , Estoy aquí!!!! Despues de mi pánico de hoy de ver caer el edificio de alado. No tengo más q dar Gracias a Dios!!!!!! Por estar aquí. La vida es tan frágil que en un minuto se va. En verdad Gracias Dios!!! Por permitirme estar aquí!! Y gracias a mis ángeles que no pare de decir Ángeles de mi Guarda!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙌🏻