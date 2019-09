Outfits ideales para visitar pueblos mágicos en Veracruz

Nuestro estado posee una enorme belleza cultural y natural, tiene 6 pueblos mágicos, cuya autenticidad y singular hermosura no merece menos que ser admirada. Coscomatepec, Orizaba, Zozocolco de Hidalgo, Papantla, Coatepec y Xico son los poblados que puedes conocer y en donde vivirás experiencias incomparables.

Cada uno de los pueblos mágicos tiene climas muy diversos e identidades culturales propias, por lo que debes ir preparada para cada ocasión.

Y porque sabemos que cuando viajas te gusta hacerlo con el mejor estilo, te presentamos 6 propuestas con outfits de LECO Boutique para que te inspires a visitar estos lugares luciendo increíble.

Vestido largo con Plataformas

Coscomatepec de Bravo es una localidad bellísima, ideal para usar vestidos largos por su clima templado y región de altas montañas. Si quieres verte radiante y sobresalir en las calles, elígelos en colores claros.

Opta además, por unas plataformas ligeras que te ayuden a caminar cómoda y con tranquilidad por todo el tour. No tienen que ser necesariamente del color del vestido, puedes jugar con los colores, si tu vestido es estampado los zapatos unicolor, por el contrario, si tu vestido es unicolor puedes usar unos lindos zapatos estampados.

Los accesorios son muy importantes. Completa el conjunto con prendas eco-friendly, te darán un aire de sofisticación y responsabilidad ecológica.

Jeans, Kimono y Sandalias

En Coatepec, el calor disminuye, lo que permite utilizar más capas a la hora de formar un look. El kimono en este pueblito mágico puede ser una prenda ganadora, y se adapta al estilo que sea, desde una sencilla blusa larga hasta un trench coat.

En caso de que busques la comodidad este puede ser un look perfecto, jeans, sandalias y un kimono al estilo barroco. Solo agrega un bolso a juego con el conjunto y estarás completamente lista para disfrutar las tierras cafetaleras de Coatepec.

Vestido corto

Los colores vivos son de los preferidos en este verano, le dan vida y sabor a tus prendas, Ten en cuenta el tono que mejor favorezca a tu piel y úsalos con vestidos de cintura alta, te harán lucir de mayor estatura.

El bolso complementa tu look, por lo general, se combinan con el calzado, pero no es regla. Lo importante es que no desentone con el atuendo.

Este outfit es un must para caminar por el Parque Temático Takilhsukut, en Papantla de Olarte, mientras aprendes de la cultura Totonaca y admiras la belleza de los rituales antiguos que brindan los voladores.

Blusa con volumen, jeans y sandalias

En la Sierra Madre Oriental, Xico enriquece el ya rico panorama. Para este pueblo mágico, las blusas de inspiración latina, encajan a la perfección con la cultura mestiza del lugar. Llévalas con jeans clásicos como los de campana. Favorece a tu personalidad con looks que salgan de lo convencional y que propongan un concepto diferente.

La clave de este outfit será la blusa, la cual puedes combinar incluso con alguna falda larga y unos zapatos abiertos, cómodos para recorrer todo el pueblo.

Vestido Blanco

El little white dress es un clásico de esta temporada, ¡Utilízalo para perderte por las mágicas calles de Zozocolco de Hidalgo! Los vestidos blancos son los mejores aliados en estos días de calor, son además, sofisticados, estilosos e ideales para lucir fresca en el lugar al que te dirijas.

Guipur, plumeti, encajes y blondas… Se encargarán de que subas al Mirador del Curato con una propuesta más coqueta y romántica, le darán movimiento al vestido y le quitarán lo aburrido.

¡Agrega accesorios, la tendencia marina está en boga!

Pantalón palazzo y top

Para visitar Orizaba, el palazzo es una prenda shiny. Popularizado en los 60s y desde entonces un atuendo inmortalizado que puedes combinar con la personalidad colonial de esta ciudad veracruzana.

Si decides utilizar esta opción, seguro tu propuesta se llenará de vida por el color y el volumen de la prenda. Toma en cuenta, que si la parte inferior de tu outfit es colorida, es mejor que elijas un top que sea más sencillo o del mismo color, evitará que se vea muy cargado.

No olvides que los total colors siguen en tendencia, simulando minimalismo y sofisticación, ¡úsalos para conquistar los puentes del río Orizaba que adornan la ciudad!

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.