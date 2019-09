JLo lució espectacular recreación de su icónico vestido verde

View this post on Instagram

¡Un vestido que no le gustó! De la 42 entrega de los premios #Grammy de 2000 si algo quedó para la posteridad, además de las ocho estatuillas que se embolsó el mexicano Santana con su álbum "Supernatural" y así empatar el récord de Michael Jackson con "Thriller" en 1984, fue el vaporosamente escandaloso vestido verde de #Versace que #JenniferLopez usó en la ceremonia y que le dio la vuelta al mundo. La desinhibida prenda de tropical estampado, que "#JLo" lució en la ceremonia, puso su rostro y cuerpo en todos los medios del mundo y, además, dejó claro que la atrevida "Diva del Bronx" tenía una indudable anatomía de infarto. Paradójicamente el atuendo que la encumbró nunca fue del agrado de la actriz y cantante de origen boricua, quien, por primera vez, reconoció que la elección no llegó a convencerle del todo y estuvo pensando en otras opciones para desfilar en la "red carpet". "Para ser totalmente sincera, cuando llegué a la alfombra roja todavía pensaba que el vestido no era el mejor que podía haber llevado. Esto es algo que jamás había dicho antes", confesó al portal "The Hollywood Reporter", destacando que jamás se imaginó la repercusión que tendría su presencia en la ceremonia. -F: Exelsior #Notas #PashaMErida #Grammy2000 #JloVersace