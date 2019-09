Fher de Maná rompe el silencio y habla sobre su relación con la reina Letizia

Siempre se ha rumorado que el vocalista del grupo de rock mexicano tuvo una relación sentimental con la ahora reina de España.

Luego de que hace unos meses volviera a surgir el rumor de que Letizia Ortiz, quien ahora es la reina de España y Fher, vocalista del grupo Maná sostuvieran un romance en los años 90, cuando ella una plebeya y él ya triunfaba en la música, el cantante rompió el silencio y así habló sobre el polémica tema que ha sacudido a la monarquía española.

El vocalista del grupo Maná dijo que un caballero no tiene memoria,”Primero, un caballero no tiene memoria y ahí lo dejamos, pero no. Todos mis respetos a la reina y a la realeza y a la gente de España, que los queremos mucho. Nunca decimos nada, somos gente tranquila con eso”, dijo.

Cabe mencionar que este rumor se dio en 1995 cuando Letizia en su época universitaria llegó a México, para vivir en Guadalajara, en una especie de intercambio, se desempeñó como estudiante de periodismo. Fue gracias a esa estadía que la ahora reina de España tuvo la oportunidad de entrevistar al grupo de Rock, Maná.

Después el artista Walter Saavedra se inspiró en una foto de Letizia Ortiz para pintar el rostro de una obra donde aparecía una mujer semidesnuda y finalmente esa imagen apareció en el álbum Sueños Líquidos de Maná.

Por lo que rápidamente los rumores de un supuesto romance entre Letizia y Fher Olvera comenzaron a surgir.

