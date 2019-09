Kristen Stewart y el consejo que le dieron para conseguir trabajo en Marvel

Kristen Stewart habló en una reciente entrevista sobre un extraño consejo que le dieron para que pudiera conseguir un trabajo en una película de Marvel.

No es secreto que la actriz es bisexual y nunca ha tenido miedo de salir con su pareja frente a las cámaras de los paparazzi. Durante una entrevista con el medio Harper’s Bazar, habló sobre este delicado tema y como en algún momento se convirtió en una limitante en su trabajo.

Últimamente, Marvel ha presumido de ser una compañía abierta a la inclusión, sin embargo no siempre fue así. Hasta hace unas décadas, en sus películas han mostrado personajes femeninos, afroamericanos y LGBT+.

Stewart recordó cuando le aconsejaron esconder su bisexualidad y así podría ser considerada para un papel en Marvel. “Me aconsejaron desde una mentalidad de la vieja escuela, la cual es: ‘quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con mujeres, y no les gusta que no te identifiques como lesbiana, pero tampoco como heterosexual. Además, a la gente le gusta saber cosas’. Entonces, ¿quiénes demonios se creen? […] Me dijeron sin rodeos: ‘Si quieres hacerte un favor, no salgas en público de la mano con tu novia, así podrías conseguir un papel en Marvel’. No quiero trabajar con gente como esa. Literalmente, la vida es un concurso de popularidad”.

La actriz ahora está por estrenar la película Los Ángeles de Charlie en da vida a la agente Sabina Wilson. Estará disponible a partir del 15 de noviembre.

Con información de USA Today.