Joy Huerta rompe en llanto al hablar de la educación que le dará a su hija

Joy Huerta participó en la 17 edición de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz como parte del foro “Las mujeres y la paz”. Ahí no pudo evitar romper en llanto cuando habló de la educación feminista quiere para su pequeña hija, Noah.

“Esta gran responsabilidad no la tienen los hombres, en términos de violencia de género, pero la tenemos las mujeres, porque en efecto sí tenemos ese poder, en efecto, somos muchísimo más de lo que la sociedad nos dicta que seamos, y perdón que me ponga emocional, pero yo acabó de tener una nena, acabo de tener una hija y para mí es vivirlo día a día, cómo puedo romper esto estereotipos, cómo puedo romper estos estigmas”, dijo emotiva.

Diego Luna defiende a la comunidad LGBT+ en Yucatán

[EN VIVO] Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Mérida Yucatán

“Cómo le puedo enseñar a mi hija a que no por ser mujer tiene limitantes en esta vida, sino todo lo contrario, a que ella crezca y no nada más diga ‘me quiero casar y que me solucionen la vida’, sino decir cuáles son mis opciones, cuáles son mis roles en esta vida, cómo puedo aportar a mi sociedad”, dijo mientras los asistentes aplaudían sus palabras.

Más tarde, Joy se dijo muy contenta de participar en esta cumbre como representante de la música. Además recordó que los tiempos han cambiados gracias a las personas que han luchado por la igualdad. “Yo sé que no es fácil, no será fácil y no ha sido fácil pero quiero que tomen en cuenta que ha mejorado gracias a muchísima gente que ha puesto su vida en esa búsqueda y que gente como yo buscaremos que esto mejore más”, finalizó.

La intérprete tiene una relación con la artista plástica Diana Atri, con quien está casada y ha formado una familia con su hija, Noah. Recientemente la cantante recientemente vivió una desagrable experiencia cuando al intentar sacar un pasaporte para su hija, vivió discriminación por parte de las autoridades correspondientes, al hacerla firmar como “el padre”, de la menor.

