Jaime Camil canta el Himno Nacional de EE. UU. en partido de Dodgers

Este fin de semana Jaime Camil sorprendió a sus seguidores al entonar el Himno Nacional Estadounidense durante un partido de beisbol de Los Dodgers. El encuentro se realizó el pasado viernes 20 de septiembre.

“Hace cuatro años, Los Dodgers me pidieron cantar el Himno Nacional Mexicano y el Himno Americano. El privilegio que sentí fue indescriptible. Ahora me invitaron de nuevo a cantar “The Star-Spangled Banner” este viernes. Espero que tengan el honor de cantar conmigo y de estar ahí”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter el pasado miércoles.

4 years ago, the @Dodgers asked me to sing both the Mexican & American National Anthems. The thrill & privilege I felt was indescribable. They’ve invited me again to sing the Star-Spangled Banner this Friday 9/20. I hope you can honor me with your presence #diadelosdodgers 🙏🏼🙇🏽‍♂️💀 pic.twitter.com/1lm97Ivgkx

— Jaime Camil (@jaimecamil) September 18, 2019