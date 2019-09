Hija de Thalía se pondrá el vestido de boda de la cantante en sus XV años

View this post on Instagram

¡Feliz Domingo de Pascua cariños míos! Enviándoles mucho amor desde nuestro día en familia. 💙🐣💜 Happy Easter Sunday loves! Sending lots of hugs from our family to yours! Happy to be with the people and friends you love💐🐰💖 #HappyEaster #FelizPascua #familia #family #holiday #vacacion #celebracion #happy #feliz #Sunday #Domingo