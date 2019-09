Gloria Trevi celebra entre lágrimas sus 15 años fuera de la cárcel

La cantante Gloria Trevi recordó entre lágrimas que se cumplieron 15 años de que está libre. Y es que, su pasado criminal la llevó a estar recluida en prisión durante casi cinco años.

Actualmente, la cantante es una de las más exitosas del país, especialmente en la comunidad LGBT+, quien ha tomado sus canciones como himnos. Y todo este éxito ahora hace que la Trevi esté muy agradecida con lo que tiene, especialmente con su libertad.

A través de una transmisión en vivo, la famosa no pudo evitar romper en llanto al declarar que estaba celebrando su libertad. “Y ustedes dicen que la libertad sabe a Gloria, pero no sabe a Gloria Trevi, sino sabe a la gloria de Dios, y mañana si Diosito quiere estoy en casa igual que hace 15 años… un 22 de septiembre me reuní con toda mi familia”, dijo.

La cantante ahora se encuentra en Chicago para celebrar el gran éxito de su carrera. Además no deja de agradecer a sus fans que la han apoyado pese a todo lo que le ha sucedido.

¿Por qué Gloria Trevi estuvo en la cárcel?

El escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrade comenzó en abril de 1998, cuando una de sus excoristas publicó el libro La Gloria por el infierno. Ahí se revelaban los supuestos abusos y humillaciones que recibían las jóvenes que trabajaban con Andrade.

En 1999 Gloria, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron arrestados por ser culpables de los crímenes de rapto y corrupción de menores. La famosa cantante pasó un total de 4 años y 8 meses en una prisión de Chihuahua y luego fue absuelta por el juez séptimo penal. En 2004 se reunió con su familia.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de La Verdad.