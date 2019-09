Frida Sofía llama prostituta a su mamá y Enrique Guzmán dejará de apoyarla

Enrique Guzmán ha sido un excelente intermediario en la pelea que Frida sofía y Alejandra Guzmán traen. Y es que, la relación madre e hija está completamente destruida a causa de rumores, declaraciones y problemas que parecen no terminar.

Y si bien el abuelo de Frida Sofía la había apoyado hasta este momento, al final del día La Guzmán sigue siendo su hija y cuando Frida la llamó “prostituta” fue suficiente para llegar a su límite y decidir alejarse de la joven de 28 años.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, Enrique Guzmán habló de la relación con su nieta y cómo esta se fracturó luego de que Frida le dijera que Alejandra es una “prostituta”. “Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales”, declaró el cantante.

El papá de La Guzmán tenía que ponerse del lado de la rockera y por ello decidió no lidiar más con las tonterías de la joven. “Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años”, confesó.

Así, Enrique Guzmán advirtió que finalmente decidió tomar distancia de todo este asunto. “Quiero verlas desde lado y opinar en lo que pueda”. Además, Enrique dejó claro que por su parte ya no apoyaría económicamente a Frida y que si quería, Carmen Salinas podría ayudarla. “Ella vive en un departamento que Alejandra compró para ella, Frida todavía no gana lo suficiente ni para vivir, pero bueno, bien podría vivir con Carmen Salinas, ahí tiene un cuartito”, bromeó.

Los problemas entre Frida y su abuelos

El pleito entre Frida y su abuelo comenzó cuando la joven reconoció no saber nada del nuevo nieto de Enrique Guzmán, hijo de Enrique Jr, su tío. La cantante compartió una conversación en sus historias de Instagram.

Con información de Vanguardia.