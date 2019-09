Fans piden ‘liberar’ a Britney Spears

Esta semana se realizó una audiencia que decidirá el control de la custodia de Britney Spears, la cual ha estado a cargo de su padre, Jamie Spears. Según reportes de TMZ, la madre de la cantante, Lynne Spears, pidió al juez que Jamie dejara de ser responsable de su hija, pues no se encontraba en las condiciones para continuar.

Actualmente, la administradora de los recursos económicos de la cantante es Jodi Montgomery; sin embargo, sólo será temporalmente, ya que Jamie dijo que retomará esta responsabilidad a inicios del próximo año.

Jamie ha sido titular de la cantante por 11 años, por lo que los fans de la “princesa del pop” utilizaron el hashtag #FreeBritney. Incluso, docenas se reunieron frente al juzgado de Los Ángeles para protestar la curatela que insisten es usada para controlar a la cantante contra su voluntad.

Fans are now questioning the arrangement with a rallying cry: #FreeBritney. https://t.co/hUkYhfkxNS pic.twitter.com/CI0exvCxB8

— Los Angeles Times (@latimes) September 18, 2019