Familia de Martha Higareda víctima del crimen organizado

View this post on Instagram

Y este fue el vestido escogido para la premier de @todoscaenpelicula gracias @cleeostudio por haberme vestido en esta noche tan importante ! Gracias @claudiaalvarezo por tu gusto y por todo el equipo en el showroom que siempre te ayudan a escoger lo mejor! Gracias @gabiokka por mi peinado 🙂