Carlos Loret de Mola es el nuevo columnista en The Washington Post

El periodista criticó el primer informe de AMLO en su primera columna en el diario estadounidense en su versión en español.

Tras su renuncia en Televisa, Carlos Loret de Mola ya tiene otro trabajo, es el nuevo columnista del diario estadounidense The Washington Post, en su versión en español, el periodista se estrenó su columna haciendo una critica sobre el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista presumió su nuevo trabajo en el diario estadounidense.

El domingo 1 de septiembre, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador rindió lo que él llamó su tercer informe de Gobierno en Palacio Nacional, generando varias opiniones sobre el informe que dio, uno de los primeros en hacerle una evaluación fue Carlos Loret de Mola.

Lo hizo a través de su columna en el periódico de Estados Unidos, The Washington Post, ahí el periodista lanzó una fuerte critica contra AMLO, donde comentó que no ha cambiado nada el país , “Un discurso de más de una hora y media en el que solo cupieron los aplausos: el país perfecto del presidente perfecto. Por el formato, asistentes y triunfalismo, podría haber sido el informe de uno de los ex mandatario Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Ceremonias casi idénticas”, dijo.

También, Carlos Loret de Mola comentó que no todo es malo en la administración de AMLO, “hay cosas que valorar en la administración”, pero no dejó de negar que los tres primeros meses del mandato de López Obrador, fueran los más violentos, informó.

#NoEsPorPresumir pero los del ⁦@washingtonpost⁩ me invitaron a colaborar. Aquí les dejo el artículo : ⁦@lopezobrador_⁩ : el hombre – estado que no ha cambiado a México. https://t.co/6xGE2gkN18 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 2, 2019

