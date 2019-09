Belinda y Lupillo Rivera fueron captados en un bautizo

Hace unas semanas, Lupillo Rivera negó tener un romance con Belinda sin embargo, nuevamente el rumor de su relación ha dado de qué hablar, pues ambos fueron captados juntos en un bautizo.

En una entrevista para Ventaneando, un empleado de un complejo hotelero en Cholula reveló que los coaches de La Voz asistieron juntos al festejo. “Vi a Belinda y a Lupillo (…) vinieron para un bautizo ahí en el jardín Margaritas (…) así como se comportaron parece que sí (eran pareja), estuvieron conviviendo en la misma mesa y se fueron en el mismo vehículo”, dijo el trabajador.

De la misma forma, en la emisión televisiva se mostraron un par de fotografías en las cuales aparece por un lado Belinda junto a parte del personal lugar y por otro lado Lupillo rodeado de gran parte de los trabajadores.

Programa del 19 de septiembre 2019 | ¡Lupillo y Belinda juntos en un bautizo! Celia Lora detenida en estado de ebriedad.https://t.co/6yVz3dL1bS — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 20, 2019

El ¿fugaz? romance de Belinda y Lupillo

Los rumores de una relación sentimental entre los cantante surgieron luego de que entraron como coaches en La Voz en TvAzteca. Poco a poco se les comenzó a ver juntos y las especulaciones empezaron. Sin embargo, todo explotó cuando se descubrió un tatuaje que Lupillo se había hecho de la cantante.

Finalmente fue el mismo Lupillo Rivera quien reveló a través de su cuenta de Instagram que entre ellos no había nada más que amistad y dejó en claro que el tatuaje no tuvo nada que ver con un romance. Poco después dio una entrevista en Ventaneando, en donde aseguró que no pensaba borrarse el tatuaje, además confesó que había llenado el camerino de la también actriz con flores, pero que esto no significaba nada.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Tiempo.