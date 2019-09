La actriz impactó al publico al aparecer hace unos días luciendo súper delgada a comparación de como siempre se ha mostrado en años anteriores con algunos kilos de más.

Tras haber aparecido Angélica Vale hace unos días en una fotografía en Instagram y causar revuelo debido a que luce una figura bastante delgada, la actriz había sido criticada por algunas personas por tener unos kilos de más. Luego de todos los comentarios que se han suscitado, ella habló sobre su nueva imagen.

Durante una entrevista telefónica que hizo Angélica Vale habló sobre su esbelta figura, “Es muy raro que siempre me han dicho que he estado gorda, cuando siempre he sido una persona normal. Siempre me he considerado así porque sé que no soy flaca como otras. Mi cuerpo es diferente (…) después de mis hijos sí me puse gorda, después de mi segundo embarazo… ahí si tenían que decirme gorda”, dijo.

La actriz en el 2016 había subido subido 14 kilos, debido a un problema hormonal a consecuencia de sus dos embarazos, sin embargo, ahora luce perfecta y lista para regresar a la farándula con la serie ‘Seis manos’, que se estrenará en Netflix el próximo 3 de octubre.

